MettingenBetroffene Gesichter nicht nur bei den Fußballern des SV Mettingen und des TSV Baltmannsweiler, sondern auch bei den etwa 30 Zuschauern, die sich eines der Spiele der Woche der EZ in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, ansehen wollten. Schiedsrichter Patrick Goodreau (Nürtingen) hatte in Absprache mit Staffelleiter Michael Lenz das Spiel des Tabellenzweiten gegen den Vierten nicht angepfiffen. Auch die Partie in der Bezirksliga zwischen der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang und dem TSV Köngen wurde nicht etwa aufgrund des starken Windes, sondern wegen Unbespielbarkeit des Platzes bereits am Sonntagmorgen abgesagt. Auch in der Kreisliga A,