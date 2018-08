EsslingenDer erste Spieltag der regionalen Fußball-Ligen wurde allen Erwartungen gerecht: Überraschungen, Kantersiege, torreiche Begegnungen und viel Spannung. In der Kreisliga A sorgte vor allem die TSG Esslingen mit einem überraschenden 7:1-Erfolg über die SG Eintracht Sirnau für Furore. In der Bezirksliga musste Absteiger TSV Köngen die erste Niederlage schlucken, während der Aufsteiger TSV Denkendorf in Göppingen eine 5:1-Führung nicht über die Runden brachte.

Bezirksliga

Das Aufbäumen des TSV Köngen kam zu spät. Dennoch macht den Gastgebern die knappe 1:2-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Frickenhausen Hoffnung. Wegen des personellen