Stuttgart (ms) - Der Endspurt in der 3. Fußball-Liga geht in die entscheidende Phase. Mittendrin sind die Stuttgarter Kickers, die mit einem Sieg heute gegen den Chemnitzer FC schon den Klassenverbleib packen könnten. Dafür müssten aber andere Abstiegskandidaten Federn lassen. Die Partie im Gazi-Stadion wird bereits um 13.30 Uhr angepfiffen.

Noch zwei Partien stehen aus in dieser Drittligasaison und die Kickers haben mit vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz derzeit beste Chancen, auch nächstes Jahr in der höchsten DFB-Liga zu spielen. Doch ganz so weit ist es noch nicht, denn ein Sieg fehlt wohl mindestens noch.