Hoffen auf das Ende der Heimflaute

Bezirksligist TSV Deizisau will nach fast zwei Monaten wieder vor heimischem Publikum gewinnen - Kirkopoulos übernimmt Trainerposten in Altbach

Esslingen (red) - Fußball-Bezirksligist TSV Deizisau will gegen den 1. FC Donzdorf seine Heimkrise beenden. Ligakonkurrent SC Altbach will derweil mit einem neuen Trainer doch noch den Klassenverbleib schaffen. In der Kreisliga B, Staffel 1, möchte die SV 1845 Esslingen mit einem Sieg gegen den TSV Berkheim II einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft machen.