EsslingenHochdorf bleibt als Aufsteiger in der laufenden Saison der Fußball-Kreisliga A weiter ungeschlagen. Mit einem 4:0 (3:0) gegen den TSV Köngen II setzten die Hochdorfer ihre Siegesserie fort. Es war nicht nur der dritte Erfolg im dritten Saisonspiel, der TVH ist ligaübergreifend sogar seit 30 Partien ungeschlagen. In den ersten 20 Minuten hielten die Gäste aus Köngen noch mit und hatten Torchancen. Nachdem der TV Hochdorf aber in der 28. Minute durch ein Tor von Markus Epple in Führung ging, versagte den Köngenern der Mut.

„Sobald wir das erste Tor kriegen, gehen bei uns die Köpfe runter, da wir dann sofort wieder das