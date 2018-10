Esslingen In der Fußball Kreisliga A, Staffel 1, kletterte der TV Hochdorf nach dem 5:1 (3:1) Heimsieg gegen die SG Eintracht Sirnau an die Tabellenspitze. Die Hochdorfer feiern somit den siebten Sieg im achten Spiel. Die SG Eintracht Sirnau hingegen rutscht immer mehr in den Tabellenkeller und steht mit sieben Punkten auf einem Relegationsplatz. Der Bezirksligaabsteiger TSV Berkheim musste sich unterdessen beim Spiel gegen den VfB Reichenbach mit 2:3 (1:3) geschlagen geben. Somit stehen die Berkheimer mit nur fünf Punkten aus sieben Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

VfB Reichenbach – TSV Berkheim