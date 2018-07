EsslingenGefühlt hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gerade erst begonnen, da neigt sie sich auch schon wieder dem Ende entgegen. Von den ursprünglich 64 Spielen sind bereits 56 absolviert, mit dem Duell der Uruguayer gegen Frankreich starten an diesem Freitag (16 Uhr) die Viertelfinals. Grund genug, einen Blick auf das bisher Geschehene zu werfen. Oder genauer: auf die Erkenntnisse, die sich daraus ableiten lassen. Wie bei jedem großen Turnier sind auch bei der WM 2018 Muster erkennbar – für den einen mehr, für den anderen weniger. Eine Spezies Mensch, die ganz genau hinschaut, wenn in Moskau, Kasan, St. Petersburg und Co. der Ball rollt,