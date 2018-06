Esslingen

Noch zwei Spieltage – Showdown in den unteren Fußballligen. Landesligist TSV Köngen und Bezirksligist TV Nellingen kämpfen noch gegen den Abstieg, der TSV Denkendorf kann in der Kreisliga A am Sonntag sein Meisterstück machen. Dahinter findet noch ein heißer Kampf um den Relegationsplatz statt.

Landesliga

Zwei Fanbusse voller Begleiter, Unterstützer, Spielerfrauen und Jugendspieler: Der abstiegsbedrohte TSV Köngen mobilisiert für die Auswärtspartie beim Tabellenzweiten TSGV Waldstetten alles. „Wir müssen gewinnen, alles andere ist zu wenig. Und dazu brauchen wir jegliche Unterstützung“, fordert Köngens Trainer