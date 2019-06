EsslingenBeim 7:1-Sieg des TSV Deizisau gegen den Tabellenletzten FV 09 Nürtingen in der Fußball- Bezirksliga erzielte Kevin Siekermann vier Tore (und dabei einen lupenreinen Hattrick) und verbesserte sich in der Torschützenliste mit gesamt 27 Treffern auf den zweiten Platz. Der TSV Köngen besiegte den TSV Denkendorf mit 4:2 und muss in der ersten Aufstiegsrunde am Mittwoch gegen die SSG Ulm ran. Im Duell der Absteiger zwischen dem TSV RSK Esslingen und den Spfr Dettingen siegten die Esslinger klar mit 7:2.red

Deizisau – FV 09 Nürtingen 7:1

Tore: 1:0 Siekermann (19.), 2:0 Siekermann (27.), 3:0