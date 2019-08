KöngenHinter Fußball-Landesligist TSV Köngen liegen aufregende Tage. Nachdem die Woche mit der Entlassung der Trainer-Brüder Daniel und Julien Rieker begonnen hatte, trat keine zwölf Stunden später Rückkehrer Mario Sinko die Nachfolge an. Soweit so gut. Das Kuriose: Die Köngener vollzogen den Wechsel auf der Trainerbank keine vier Tage vor dem Saisonstart. Dieser erfolgte nun am Freitagabend gegen den SV Ebersbach. Und auch wenn das Ergebnis mit 0:2 (0:1) keines war, das zufriedenstellend ist, so machte der Auftritt des Aufsteigers, dem die Unruhen der vergangenen Tage kaum anzumerken waren, durchaus Hoffnung auf eine gute Saison.

„Grundsätzlich