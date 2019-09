EsslingenVier Spiele – so lange wartet der TSV Köngen in der Fußball-Landesliga nun schon auf ein Tor. Die nächste Gelegenheit auf einen Treffer bietet sich am Sonntag gegen den TSV Bad Boll. In der Bezirksliga kommt es am Sonntag zum Derby zwischen dem FV Neuhausen und dem TSV Deizisau.

Landesliga

Nach vier Spielen wartet der TSV Köngen noch immer auf ein Tor – das soll sich am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Bad Boll ändern. Trainer Mario Sinko ist optimistisch: „Wir spielen uns eigentlich immer viele Torchancen heraus. Wenn der Knoten einmal platzt, dann geht auch alles viel einfacher.“ Vor allem für die Psyche der Köngener Stürmer dürfte