NeckartailfingenEin paar immer wiederkehrende Probleme, eine bahnbrechende Entscheidung und insgesamt viel Harmonie – das war der Staffeltag der Fußball-Bezirksliga in Neckartailfingen. Dass es in der „Beletage des Fußball-Bezirks“, wie sich der Bezirksvorsitzende Rainer Veit gerne ausdrückt, in der vergangenen Saison insgesamt rund lief und für die kommende Spielzeit nichts anderes zu erwarten ist, lag auch an Günter Friess, der die Leitung der Staffel vor einem Jahr von Veit übernommen hatte. „Dem Bezirk hätte nichts besseres passieren können, als ihn zu gewinnen“, sagte Veit, und direkt an Friess gewandt: „Du hast einen tollen, tollen Job gemacht.“