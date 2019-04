Kreis EsslingenBesserung geloben, Punkte holen, als Außenseiter überraschen. Am Wochenende haben die Fußballer im Bezirk viel vor. Im Bezirksliga-Derby will es der TSV Denkendorf dem FV Neuhausen schwer machen. Die TSG Esslingen ist beim TSV Wernau in der Kreisliga A ebenfalls nicht der Favorit. Auch der FV Plochingen hat es beim Türkischen SV Ebersbach schwer, könnte seinem Pressewart Roland Egger aber einen Wunsch erfüllen.

Bezirksliga

Der TSV Denkendorf und Spieler Tim Kurka rechnen beim FV Neuhausen am Sonntag (15 Uhr) mit einem schweren Spiel. „An die Leistung aus dem Hinspiel sollten wir anknüpfen, dann ist ein Sieg möglich, auch wenn wir in