NellingenPeter Hirma, Pressewart des TV Nellingen, hatte im Vorfeld des Fußball-Bezirksliga-Derbys zwischen dem TVN und dem FV Plochingen noch vor der starken Mannschaft des Aufsteigers gewarnt. Er sollte Recht behalten: Die Plochinger waren von der ersten Minute an sehr präsent und gewannen schlussendlich verdient mit 3:0 (2:0) beim Lokalrivalen. „Wir hatten einfach zu viele Spieler, die ihre Normalform nicht erreicht haben“, analysierte Nellingens Coach Thomas Stumpp. „Wir haben nicht das gezeigt, was wir eigentlich können.“ Plochingens Trainer Fabio Morisco war dagegen sehr zufrieden: „Das war richtig gut und in der Höhe auch völlig verdient.“