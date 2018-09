EsslingenIn der Kreisliga A gewann der FV Plochingen seine Partie beim Türk. SV Eberbach mit 4:2 und bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer. Der TV Hochdorf besiegte den TSV Berkheim mit 4:2.

TSV Köngen II – TSV Wendlingen 3:2

Der TSV Wendlingen ging in der 10. Minute durch Dominik Alt in Führung. Wendlingen dominierte die erste Hälfte und Mario Robert Luna Garcia erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. In der zweiten Hälfte drehte der TSV Köngen II auf. In der 55. Minute erzielte Denis Ehrler den 1:2-Anschlusstreffer. Fünf Minute später glich Ole Bauer zum 2:2 aus. Daniel Zimmermann traf in der 64.