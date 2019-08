Paukenschlag bei den Fußballern des TSV Köngen! Vier Tage vor Saisonstart beurlaubte der Landesliga-Aufsteiger das Brüderpaar Daniel und Julien Rieker, das den Job erst vor gut einem Jahr nach dem Abstieg in die Bezirksliga übernommen hatte. „Als Grund wurde mir eine erfolglose Vorbereitung genannt. Aber wie bitte kann eine Vorbereitung erfolglos sein? Was für eine fadenscheinige Begründung!", kann Daniel Rieker die Entscheidung des Vereins nicht nachvollziehen. Die Verantwortlichen des TSV waren am Montagabend nicht zu erreichen.

Weitere Informationen in Kürze.