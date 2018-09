Anzeige

EsslingenIm Fußball-Bezirkspokal siegte der TSV Köngen mit 10:0 gegen die Sportfreunde Jebenhausen. Der FV Plochingen gewann ebenfalls seine Partie gegen den SV Eberbach II mit 7:6 nach Elfmeterschießen.

Wolfschlugen II – Harthausen 0:6

Harthausen war von Beginn an spielbestimmend und ging früh durch Dauda Wali in Führung (4.). Wieder Wali sorgte für das 2:0 in der 35. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Mario Martinovic auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel dauerte es eine Weile, ehe erneut Martinovic zum 4:0 traf. Slobodan Marcovic per Strafstoß (75.) und nochmals Wali (84.) trafen zum 6:0-Endstand für Harthausen.

ASV Aichwald – TSV Berkheim 4:1

Mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern erzielte Christidis Charalampos das schnelle 1:0 (7.) für den ASV Aichwald. Nach dem Ausgleich durch den Berkheimer Oliver Schneider (12.) folgten bis zur Pause das 2:1 wieder durch Charalampos (31.) und die 3:1-Führung durch Tim Tropschuh (44.). Für die endgültige Entscheidung sorgte nochmals Tropschuh mit dem 4:1-Endstand (82.).

Oberlenningen – FV Neuhausen 0:3

Der FV Neuhausen ging in der 20. Minute durch Christian Schenk in Führung. Josip Colic erhöhte sieben Minuten später auf 2:0. Der FVN stand in der Defensive sicher und lies nichts anbrennen. In der 62. Minute erzielte Tomas Michael Novak den Treffer zum verdienten 3:0-Sieg.

Denkendorf II – Catania Kirchh. 5:1

Der TSV ging durch Florian Scheurenbrand in der 20. Minute in Führung. Denis Wieczorek erhöhte acht Minuten später auf 2:0. In der 57. Minute erzielte Derian Monkowski das 3:0. und Wieczorek erhöhte weiter in der 73. Minute auf 4:0. Durch einen Foulelfmeter erzielte Nick Wongkaew den 1:4-Ehrentreffer für Catania Kirchheim/Teck. Im Gegenzug erhöhte Florian Kurz zum 5:1-Endstand.

SGE Sirnau – Neckartailfingen 1:3

Die Eintracht geriet bereits nach 10 Minuten durch Robin Plachy in Rückstand. Nach knapp einer halben Stunde glich Sirnau durch Marcel Grees per Foulelfmeter zum 1:1 aus (28.). Sirnau spielte nun besser und hielt gut mit. Erst kurz vor Spielende schockte Timo Bezirgianidis mit dem 1:2 die SGE (89.). In der Nachspielzeit traf Bastian Nagel zum 1:3-Endstand (91.).

FV Plochingen – Ebersbach II 7:6 n.E.

Was für eine Aufholjagd von Plochingen! Zwar ging der FVP durch Markus Penzkofer mit 1:0 in Führung (6.), aber Jan Baumann noch vor der Pause (36.), Henry Omwuzuruike (55.) und Mohammed Jaffer Akram (61.) sorgten für eine 3:1-Führung für den Gast aus Ebersbach. Mit einem direkt verwandeltem Freistoß von Penzkofer (72.) und den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit durch Max Klobeck rettete sich der FVP ins Elfmeterschießen. Die Gäste scheiterten einmal an Torhüter Lucas Breier und einmal an der Latte. Den entscheidenden Trefffer für die Plochinger erzielte Hrvoje Markic zum 7:6.

Harthausen II – TSV Altenriet 5:3

In der 14. Minute brachte Tim Böpple Harthausen in Führung. Fünf Minuten später erhöhte erneut Böpple auf 2:0. Bis zur Pause drehte der TSV Altenriet die Partie durch Tore in der 34., 37. und 45. Minute. Nach der Halbzeit glich Böpple in der 60. Minute zum 3:3 aus. In der 75. Minute erzielte Böpple seinen vierten Treffer zur 4:3-Führung. Salvatore Dieli traf in der 87. Minute zum 5:3-Endstand.

VfB Oberessl./Zell – TSV Jesingen 4:5

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging Jesingen früh durch Sascha Foschi in Führung (8.), Arlind Smajli glich für den VfBO aus (16.). Foschi vergab in der 34. Minute einen Foulelfmeter. Im zweiten Durchgang wurde es turbulent. Jesingen erhöhte durch Momodou Salieu Barry (47.), Keba Sama traf zum 2:2-Ausgleich (53.). Nach 72 Minuten erzielte Mamdou Kamara das 2:3, der VfBO glich erneut durch Sama aus (77.). Für die erneute Gästeführung sorgte Alican Satsu per Eigentor (79.), Ibrahim Sanko traf zum 4:4 (87.). Philipp Haußer erzielte den 5:4-Endstand (90.).

TSV Köngen – Spf. Jebenhausen 10:0

Der TSV Köngen sorgte im Pokalspiel gegen Jebenhausen früh für die Entscheidung. Zweimal Nico Hummel (2., 7.), Matthias Werner (16.) und zweimal Mustafa Baykara (21., 34.) sorgten für den 5:0-Pausenstand. Auch in der zweiten Spielhälfte schoss der TSV fünf Tore. Dabei tat sich der Goalgetter des TSV Köngen, Mustafa Baykara, mit vier weiteren Toren nochmals hervor (59., 61., 69., 77.). Zum zwischzeitlichen 8:0 traf Rafael Horeth (65.).

Neckartenzling. – Reichenbach 1:4

In der 17. Minute ging der VfB Reichenbach durch Hakan Acikgöz mit 1:0 in Führung. Yasin Konyali erhöhte auf 2:0 (45.). In der 58. Minute traf Neckartenzlingen zum 1:2-Anschluss. Durch einen Doppelpack in der Schlussphase traf erneut Konyali (80., 88.) zum 4:1-Endstand.

Jebenhausen/Bez. – TSV Wernau 3:4

Der TSV Wernau siegt nach einer Aufholjagd mit 4:3 bei der SGM Jebenhausen/Bezgenriet. Nach dem schnellen 1:0 für den TSV durch Milan Zeljkovic (8.), ließen sich die Wernauer überraschen und die SGM führte schnell mit 3:1 (15., 16.,25.). Wieder Zeljkovic eröffnete mit dem 2:3-Anschlusstreffer noch vor der Pause die Aufholjagd (40.), es folgten das 3:3 durch Vlerian Lekaj sowie der von den Wernauer Fans viel umjubelte Siegtreffer zum 4:3 durch Volkan Aslan in der 89. Minute.

TSV Baltmannsw. – TB Neckarh. 1:3

Die Torschützen wurden bis Redaktionsschluss nicht übermittelt.

Spiel in der Kreisliga B, Staffel 1

TSV RSK Essl. II – ASV Aichwald II 4:2

Tore: 1:0 Buchta (1.), 2:0 Buchta (31.), 3:0 Kisa (32.), 3:1 Dakaj (46.), 4:1 Denzinger (58.), 4:2 Keita (68.).