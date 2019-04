Kreis EsslingenBeim TSV Köngen läuft’s: In den fünf Spielen seit der Winterpause hat der Bezirksligist starke 25 Tore erzielt und das Feld in sämtlichen Ligaspielen als Sieger verlassen. Nicht ganz so gut lief es zuletzt für den TSV Deizisau II mit elf Niederlagen nacheinander. Diese Horrorserie hat nun vorerst ein Ende. Der TSV Lichtenwald in der Kreisliga B, Staffel 2, hat sein Spiel zwar gewonnen, so richtig freuen wollte sich aber keiner der Akteure.

Bezirksliga

Fünf Ligaspiele, fünf Siege – die Bilanz des TSV Köngen im Jahr 2019 liest sich ziemlich gut. „Was wir fußballerisch derzeit zeigen, kann sich sehen lassen“, lobte Köngens Trainer