EsslingenBeim Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, fällt eines auf: Die Teams aus Ostfildern geben den Ton an. Ganz oben steht der TSV Scharnhausen, dicht gefolgt vom TV Nellingen II. Der TB Ruit, Kreisliga-A-Absteiger, steht mit einem Spiel weniger auf dem vierten Platz. „In den Vereinen auf den Fildern ist der Zusammenhalt sehr groß, das Vereinsleben steht bei uns im Mittelpunkt und es wird sehr gut gearbeitet“, nennt Hamdi Dagdelen, der langjährige Trainer des Tabellenführers Scharnhausen, einige Gründe für den Erfolg. Am Sonntag (15 Uhr) steht nun das erste Filder-Derby der Saison an. Dann gastieren die Scharnhausener (fünf Siege