EsslingenManchmal tut sich im Leben unerwartet eine verlockende Möglichkeit auf, eine allzu verlockende gar, die einen schwer zum Nachdenken anregt. So ergeht es gerade den Verantwortlichen des FC Esslingen. Als die Männermannschaft des neuen Esslinger Fußball-Konstruktes im vergangenen Sommer ihre Premiere im Spielbetrieb gab, wurde das Ziel ausgerufen, in spätestens fünf Jahren in der Landesliga zu kicken. Der Sprung in die Kreisliga A ist schon souverän geschafft – und plötzlich winkt das Schicksal offensichtlich mit dem ganz schnellen Satz in die Landesliga. Wenn es denn so einfach wäre. Vor wenigen Tagen kamen die Verantwortlichen von N.A.F.I. Stuttgart auf die des FCE zu und boten den Esslingern – vereinfacht ausgedrückt – ihr Landesligaspielrecht an. Der N.A.F.I. hat Probleme in verschiedenen Bereichen. Offensichtlich wurden lange keine Gehälter gezahlt, entsprechend gibt es in der Mannschaft Auflösungserscheinungen, Stand jetzt steht der Verein nach der laufenden Saison ohne Spielstätte da. Aber: N.A.F.I. hat einen Platz in der Landesliga. Zwar ist der Verein, der seine Wurzeln im Futsal hat und erst seit 2012 am Fußball-Spielbetrieb teilnimmt, nach Platz zwei in der Winterpause abgestürzt, steht vor dem letzten Spieltag aber auf dem sicheren zehnten Platz. „Etwas Schönes daraus machen“ Der Vorschlag der Stuttgarter: Die beiden Vereine könnten fusionieren oder kooperieren und die Esslinger so ruckzuck in der Landesliga spielen. „Wir wären schlecht beraten, wenn wir uns darüber keine Gedanken machen würden“, sagt FCE-Finanzvorstand Wolfgang Aichele und erklärt: „Das Ziel Landesliga kommunizieren wir schon lange.“ Auch wenn der Weg dorthin durch drei Aufstiege vorgesehen war. N.A.F.I.-Vorstand Halis Özcan redet nicht drumherum, dass ihn Schwierigkeiten des Vereins zu dem Schritt veranlasst haben: „Es fehlt an allem Möglichen, unter den momentanen Bedingungen ist etwa keine Jugendarbeit möglich“, sagt er. „Da haben die Esslinger ihre Stärken. Vielleicht können wir die Kräfte bündeln und etwas Schönes daraus machen.“ Zur finanziellen Situation sagt er: „Es ist definitiv schwer, wenn Sponsoren abspringen und Zusagen nicht eingehalten werden. Aber auch wenn ich das Geld hätte, wäre es schwer, denn die Arbeit ist bei uns auf zwei bis drei Schultern verteilt.“ Esslingens Trainer Mario Palomba gefällt der Gedanke an die Landesliga. „Wir wären mit einem Schlag da, wo wir in ein paar Jahren sein wollten“, sagt er. Und: „Wir könnten auch in der Landesliga eine gute Mannschaft stellen.“ Auch mit Verstärkung jetziger N.A.F.I.-Spieler. Die aber „müssen zu uns passen und unsere Philosophie mittragen“, wie FCE-Sportvorstand Martin Hägele sagt, der der Idee grundsätzlich einiges abgewinnen kann. Auch Aichele betont: „Wir prüfen das ergebnisoffen und werden das nur weiterverfolgen, wenn wir nicht von unseren Leitlinien abweichen müssen und wenn wir die Rahmenbedingungen erfüllen.“ Da aber wird es schwierig. Nach Aussage von Frank Thumm, dem Hauptgeschäftsführer des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) gibt es zwei Möglichkeiten, um die Teilnahmeberechtigung an einer Spielklasse zu übertragen: Eine Verschmelzung der beiden Vereine oder der Übertritt einer kompletten Mannschaft vom einen zum anderen Club. Die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft ist nur von der Bezirksliga abwärts möglich. Thumm sagt deutlich: „Ich sehe im Moment keinen praktikablen Weg, dass der FC Esslingen so einfach zu einem Landesligaplatz kommt.“ Der Übertritt einer Mannschaft wird in der Regel nur in den untersten Spielklassen genehmigt. „Es darf kein Verschachern von Lizenzen geben“, betont Thumm. Eine Verschmelzung wiederum hätte weitrechende Folgen und wäre zeitintensiv. Thumm: „In der Regel braucht das ein viertel bis ein halbes Jahr, das wird zur kommenden Saison nicht reichen.“ Beide Vereine müssten Mitgliederversammlungen einberufen, bei der jeweils eine 75-Prozent-Mehrheit zustimmen müsste. Käme es dazu, würde der übertragende Verein – in diesem Fall N.A.F.I. – aus dem Vereinsregister gestrichen und komplett im aufnehmenden – hier der FCE – aufgehen. Mit allem Vermögen beziehungsweise allen Verbindlichkeiten und eben auch mit der Spiellizenz. „Eine Fusion kommt für uns nicht infrage“, sagt FCE-Vorstandsmitglied Aichele, und so ließ es der Verein auch in einer Pressemitteilung verbreiten. Am Donnerstag wird es ein weiteres Gespräch zwischen den Vereinen geben. „Es kann auch sein, dass das Thema Ende der Woche schon erledigt ist“, sagt Aichele. Für diesen Fall kündigt N.A.F.I.-Chef Özcan an, eine weitere Saison alleine in der Landesliga anzutreten: „Wir würden auf die Zähne beißen. Zurückziehen ist kein Gedanke. Vielleicht versuchen wir es in einem Jahr wieder mit dem FCE, dann besser vorbereitet.“ Zunächst Planung für die Kreisliga A Allein die Gerüchte aber haben in der Szene jetzt schon für Wirbel gesorgt. Bei den Landesliga-Kellerteams, weil sie teilweise auf einen frei werdenden Platz bei einem etwaigen Rückzug von N.A.F.I. spekulieren. Und bei den Vereinen der Region Esslingen, die die Entwicklung beim Projekt FC Esslingen genau beobachten. „Wir polarisieren so oder so“, sagt Palomba. Bei allem Aufruhr und allen noch so verlockenden Möglichkeiten, sieht es aber eher danach aus, dass die FCE-Fußballer in der kommenden Saison rein sportlich um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen. Von dort wäre es dann auch „nur“ noch ein weiterer Klassensprung bis zur Landesliga. Trainer Palomba: „Ich plane erst einmal ganz normal für die Kreisliga A.“