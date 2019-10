EsslingenDie bisher guten Leistungen in der Saison der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, bestätigte die TSG Esslingen mit ihrem 2:0-Derby-Sieg beim Favoriten FC Esslingen. Damit bleibt der spielfreie TV Unterboihingen Tabellenführer, der FCE mit zwei Punkten Rückstand Zweiter. Am kommenden Sonntag geht es für den FCE zum SC Altbach, bevor die Esslinger am 27. Oktober die Unterboihinger zum Spitzenspiel empfangen.

Der TSV Denkendorf gewann gegen die SG Eintracht Sirnau mit 2:0 und bestätigt Tabellenplatz drei. „Natürlich ist es ärgerlich, in der letzten Minute den Ausgleich zu bekommen, aber insgesamt ist es ein gerechtes Ergebnis“, resümierte