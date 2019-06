EsslingenDie Fußball-Landesliga lockte, aber zunächst ist die Kreisliga A dran: Der FC Esslingen wird nicht mit N.A.F.I. Stuttgart kooperieren und damit nicht womöglich das Landesligaspielrecht der Stuttgarter wahrnehmen. Das teilte der FCE gestern in einer Pressemitteilung mit. Die Stuttgarter hatten den ambitionierten und frisch in die Kreisliga A aufgestiegenen Esslingern angeboten, ihr Landesliga-Spielrecht abzugeben. Dafür müssten die beiden Vereine fusionieren oder kooperieren und die Esslinger könnten so schon eher in der Landesliga spielen. Diese ist das große Ziel der Männermannschaft des neuen Esslinger Fußball-Konstruktes, in spätestens