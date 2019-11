EsslingenIn der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A drehte der FC Esslingen in der zweiten Hälfte einen 2:4-Pausenrückstand beim TSV Oberensingen II und siegte mit 6:4. Eine bittere 8:2-Niederlage kassierte der Tabellenletzte TSV Wendlingen beim Tabellenvierten ASV Aichwald. Wendlingen bleibt weiterhin Schlusslicht der Tabelle. In der Staffel 3 erzielte der VfB Reichenbach in Deggingen ein 2:2.

Staffel 1

Oberensingen II – FC Esslingen4:6

Tore: 1:0 Birgan (10.), 2:0 Birgan (13.), 2:1 Kavak (22.), 3:1 Birgan (31.), 4:1 Boylu (38.), 4:2 Holzwarth (41./Eigentor), 4:3 Hermle (58.), 4:4