EsslingenWir haben als Verein gezeigt, dass unsere Idee aufgeht. Ich bin sehr stolz auf unsere C- und B-Junioren mit ihren Trainerteams“, sagte Wolfgang Drexler, der Vorsitzende des FC Esslingen nach dem Aufstieg der C-Junioren-Fußballer in die Oberliga und dem Aufstieg der B-Junioren in die Verbandsliga.

Mit einem satten Polster von zwei Toren aus dem Hinspiel empfing die C-Jugend des FCE den FV Olympia Laupheim zum alles entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Oberliga. Die Anspannung war groß, die Mannschaft wusste, dass sie Historisches vollbringen kann. Denn noch nie war eine Esslinger Jugendmannschaft in die Oberliga