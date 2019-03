EsslingenMartin Hägele, Sportvorstand des FC Esslingen, nannte es eine „ungewohnte Situation“. Erstmals überhaupt musste er nämlich eine Niederlage des FCE erklären. In der Kreisliga B, Staffel 1, unterlag der bis zuletzt ungeschlagene Ligaprimus der SG Eintracht Sirnau II und bestätigte damit die leichte Formschwäche, die sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet hatte. Nicht angedeutet hatte sich dagegen das Unentschieden der Bezirksliga-Fußballer des TSV Deizisau gegen den TSV Neckartailfingen. Zu deutlich war die Führung der Neckartailfinger wenige Minuten vor Schluss. Über deutliche Siege freuten sich der FV Plochingen in der Kreisliga A und