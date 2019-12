EsslingenDerbysieger, Derbysieger, ho ho ho“ – so feierte die Mannschaft der TSG Esslingen den 2:0 (2:0)-Sieg gegen den TSV Berkheim in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. Die TSG als Tabellenfünfter wurde mit diesem Sieg ihrer Favoritenrolle in diesem Derby gerecht. Die verpassten Punkte drücken die Berkheimer allerdings auf Platz zwölf der Tabelle, einen Rang über dem Relegationsplatz. „Nach der hohen 5:2-Niederlage beim ASC Aichwald vor 14 Tagen war der Derbysieg ganz wichtig für die Mannschaft,“ freute sich TSG-Trainer Klaus Schütte.

Die ersten zehn Minuten der Begegnung waren ausgeglichen. Beide Mannschaften brauchten Zeit, um ins Spiel