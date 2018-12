Anzeige

EsslingenAls Robert Töpfer, der Spielleiter des VfB Oberesslingen/Zell, den Fußballern des Kreisliga-A-Teams davon erzählte, dass es im kommenden Sommer wieder einen EZ-Fußball-Pokal geben und dass der VfBO auch noch der Ausrichter sein wird, waren die Reaktionen überaus positiv. „Sie haben sich gefreut, weil der EZ-Pokal einfach dazu gehört und weil sie es schade fanden, dass es ihn zuletzt nicht gab“, berichtet Töpfer. Sein Vater Günter, Sportvorstand des Vereins, sagt: „Wir sind froh und glücklich, dass wir das Turnier im Jahr unseres 100-jährigen Bestehens ausrichten dürfen.“ Der EZ-Pokal soll ein Highlight im Jubiläumsjahr des VfBO sein – das die beiden Ursprungsvereine VfB Oberesslingen und SV Zell gemeinsam begehen. Einen Termin gibt es auch schon: Die dann 41. Ausgabe des EZ-Fußball-Pokals geht vom Mittwoch, 30. Juli, bis Samstag, 3. August, über die Plätze in Zell.

Runder Tisch

Dass es das Turnier wieder gibt, ist auch ein großer Verdienst von Rainer Veit. Nachdem im Jahr 2015 beim TSV Deizisau eine hoch gelobte Veranstaltung über die Bühne gegangen war, hatte es Schwierigkeiten gegeben, Ausrichtervereine zu finden – vor allem für eine mittelfristige Perspektive. „Eine Region wie Esslingen muss so etwas hinkriegen“, sagte sich Veit – und berief einen Runden Tisch zur Wiederbelebung des EZ-Pokals ein. Mit Erfolg: Der VfB Oberesslingen/Zell hob sofort für das Jahr 2019 den Finger, andere Vereine wie der VfB Reichenbach, die SG Eintracht Sirnau, der TSV Scharnhausen sowie später der FC Esslingen und die SV 1845 Esslingen signalisierten ihr Interesse, in den kommenden Jahren ebenfalls ein Turnier auszurichten.

Die SV 1845 und der FCE kommen auch bei einer weiteren, sehr reizvollen Überlegung ins Spiel: Wenn das neue Sportgelände in Esslingen-Weil fertig gestellt ist, könnte der EZ-Pokal auch dort ausgetragen werden. Entweder – analog zum EZ-Handball-Pokal – immer an derselben Spielstätte, oder für den Fall, dass ein Verein nicht selbst über eine geeignete Anlage verfügt. So vergrößert sich die Zahl der potenziellen Ausrichter.

Betrieben wird das Gelände in Weil nach dem Umbau von der SV 1845 und dem FCE. „Prinzipiell fände ich das eine gute Sache“, ist die SV-1845-Vorsitzende Margot Kemmler grundsätzlich offen dafür, anderen Vereinen das Gelände an der B 10 zur Verfügung zu stellen. So äußert sich auch Wolfgang Aichele, der Finanz-Vorstand des FCE: „Natürlich, wir vertreten selbst die Meinung, dass man in einer Region wie Esslingen so etwas wie einen EZ-Pokal haben sollte. Ich hatte selbst mal das Glück, ihn zu gewinnen.“ 1996 mit dem TV Nellingen war das. Natürlich müssten die Details in einem solchen Fall noch besprochen werden. Aichele hat aber auch die Idee, mit der SV 1845 gemeinsam einen EZ-Pokal auszurichten.

Der VfBO hat das bislang vorletzte Turnier 2014 in Altbach gewonnen, durch einen 1:0-Finalsieg gegen den damaligen Ausrichter SC Altbach. „Das war eine tolle Sache“, erinnert sich Günter Töpfer und nennt auch dieses Erlebnis als Motivation, bei der Wiederbelebung des EZ-Pokals mitzuhelfen.

„Die Region Esslingen mag eine Handball-Hochburg sein, aber Fußball ist der Sport, der die Massen anzieht“, sagt Bezirks-Chef Veit – und hofft, dass der EZ-Pokal im Sommer 2019 wieder entsprechenden Anklang bei den Fußball-Fans findet. Für die Trainer bringt das Turnier wertvolle Erkenntnisse kurz vor dem Saisonstart.

Der Modus, statt wie zuvor von Freitag bis Sonntag von Mittwoch bis Samstag zu spielen, hat sich 2015 in Deizisau bewährt. „Der Vorteil ist, dass damit weniger Spiele an einem Tag sind“, erklärt Günter Töpfer. „Zudem ist das Finale am Samstag und am Sonntag haben die Leute dann Zeit für ihre Familien.“

Der VfB Oberesslingen/Zell ist bereit und hat bereits mit den Planungen begonnen, die Sportredaktion der Eßlinger Zeitung ist es auch. „Der EZ-Pokal sollte wieder jedes Jahr stattfinden“, haben die VfBO-Spieler ihrem Spielleiter Robert Töpfer mitgegeben. Der Wiederanfang ist gemacht. Vom 30. Juli bis 3. August 2019 in Zell.