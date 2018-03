Reutlingen (msc) - Fußball-Drittligist Stuttgarter Kickers hat sich mit 1:1 (0:0) vom VfL Osnabrück getrennt. Damit gab es im fünften Spiel erstmals keinen Sieg im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen. „Wir sind enttäuscht, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Aber die Osnabrücker haben alles, was sie hatten, dagegengeworfen“, resümierte Verteidiger Fabio Leutenecker. In Durchgang eins war die Partie eher schwach, dafür teilweise überhart geführt. Die Kickers hatten Pech bei zwei Pfostentreffern. Durchgang zwei deutlich schwungvoller: Addy-Waku Menga brachte Osnabrück in Führung (50.), Elia Soriano glich fünf Minuten später per Kopf