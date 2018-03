Stuttgart (red) - Jetzt ist es definitiv: Der TSV Notzingen steigt in die Fußball-Kreisliga B ab. Das Verbandsgericht des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) hat die Berufung des Vereins gegen das Urteil des Bezirkssportgerichts Neckar/Fils vom 2. Juli dieses Jahres zurückgewiesen. Damit steht endgültig fest, dass Notzingen sportlich aus der Kreisliga A, Staffel 2, absteigt und in der an diesem Wochenende beginnenden Spielzeit 2010/2011 in der Kreisliga B antreten wird. Das teilte der WFV gestern mit. Demnach werden den Notzingern insgesamt zehn Spiele, an denen Spielertrainer Vilson Bibaj ohne Spielerlaubnis mitwirkte, mit 0:3