Stuttgart - Nun also Getafe. Nun also die Chance, in der Europa League schon am drittletzten Spieltag ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Der VfB Stuttgart will morgen (21.05 Uhr) in Spanien wieder ein wohltuendes Europacup-Erfolgserlebnis feiern und damit auch den jüngsten Rückschlag im Bundesliga-Abstiegskampf aus den Köpfen bekommen. Drei Spiele, drei Siege, Platz eins in der Gruppe H - die Bilanz des VfB in der Europa League ist makellos. Zehn Spiele, zwei Siege, Platz 16 - die Bilanz des VfB in der Bundesliga ist trostlos. Nach dem 0:2 beim VfL Wolfsburg und dem Sturz auf den drittletzten