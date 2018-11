DeizisauSo richtig will es für den TSV Deizisau II und den VfB Oberesslingen/Zell in den vergangenen Wochen nicht laufen. Während der VfBO seit nunmehr fünf Partien auf einen Sieg wartet, hat Deizisau die vergangenen vier Spiele allesamt verloren. Nun treffen die beiden Sorgenkinder am Sonntag (12.30 Uhr) in der Fußball-Kreisliga A aufeinander. „Wir wussten, dass wir als Aufsteiger Probleme bekommen würden“, ordnet Deizisaus Trainer Jugoslav Lukic die aktuelle Situation seiner Mannschaft richtig ein. Vor allem die großen Verletzungssorgen machen dem TSVD II das Leben zurzeit schwer. Lukic: „Ausfälle in dieser Fülle können wir einfach nicht