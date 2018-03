EsslingenDie Gunst der Stunde liegt momentan ganz klar beim TSV Denkendorf: Abgezockt nutzte das Team von Trainer Thorsten Schöllkopf die Patzer der direkten Konkurrenten in der Fußball-Kreisliga-A und verschaffte sich so eine optimale Ausgangsposition im Aufstiegskampf. Mit dem TSV Wernau empfangen die Denkendorfer nun allerdings ein Team, das in dieser Hinsicht auch noch ein Wörtchen mitreden möchte. „Wernau gehört zu den besten Mannschaften der Liga. Wir können nur bestehen, wenn wir uns im Vergleich zu den vergangenen Wochen steigern“, weiß Denkendorfs Defensivstütze Tim Kurka einzuschätzen. Eine Leistungssteigerung fordert trotz der beiden