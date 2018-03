Stuttgart (dpa) - Der Fußball-Drittligist VfB Stuttgart II hat gegen Rot-Weiß Ahlen mit 5:1 (1:0) gewonnen. Vor 450 Zuschauern brachte Sven Schipplock die auf Tabellenplatz zehn liegenden Gastgeber schon in der 4. Minute in Führung. Unmittelbar nach dem Wechsel glichen die stark abstiegsbedrohten Gäste durch Matthew Taylor (47.) zum 1:1 aus, ehe im Gegenzug Tobias Rathgeb (48.) die Schwaben wieder auf die Siegerstraße schoss. Schipplock traf dann in der 60. Minute erneut und erzielte in der 74. Minute auch noch das 4:1, ehe Teamkollege David Müller (85.) den Endstand markierte. Die Ahlener Abwehr erwies sich als zu anfällig, daher hatte