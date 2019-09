EsslingenManche Teams brauchen für drei Tore mehrere Spiele – nicht so der FV Plochingen: dem Fußball-Bezirksligisten reichten dafür drei Minuten. Auch die drei weiteren Bezirksligisten des EZ-Landes hatten am Wochenende Grund zum Jubeln. In der Kreisliga B schoss Nellingens Valentin Schlecht das Tor seines Lebens.

Bezirksliga

Drei Tore in drei Minuten – dem FV Plochingen ist am Sonntag beim 5:0-Auswärtserfolg gegen den TV Neidlingen Spektakuläres gelungen. Zwischen der 14. und der 16. Spielminute sorgten zwei Mal Patrick Warth und Lukas Werner quasi schon für die Entscheidung. Als dann wenig später auch auch noch Sebastian Munz traf (23.),