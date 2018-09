EsslingenDer Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A 1, der TV Hochdorf, gewann auch sein drittes Spiel, diesmal mit 4:1 bei der TSG Esslingen. Der VfB Reichenbach verlor das Spiel der beiden bisher in dieser Saison sieglosen Mannschaften mit 0:3 beim GFV Odyssia Esslingen.

TSG Esslingen – TV Hochdorf 1:4

In der 11. Minute ging der TV Hochdorf durch Marcus Epple in Führung. In der 52. Minute erhöhte erneut Epple auf 2:0. John Prerra Mendy erhöhte auf 3:0 (58.). Michael Rossipal erzielte den 1:3-Anschlusstreffer (64.). Den Schlusspunkt zum 4:1-Sieg des TVH setzte Lukas Reiser (74.).