KöngenW ir brauchen sechs Punkte“, hatte Trainer Stephan Hartenstein vom Fußball-Landesligisten TSV Köngen dieser Zeitung vor den beiden Nachholspielen an Ostern im Interview gesagt. Die Vorgaben wurden nur zur Hälfte erfüllt. Das Schlusslicht unterlag am Samstag beim TSV Weilimdorf mit 0:3 (0:0), gewann aber am Ostermontag dank dreier Treffer von Max Pradler beim 1. FC Germania Bargau mir 3:0 (1:0). Damit halten die Köngener das kleine Fünkchen Hoffnung aufrecht, den Klassenverbleib doch noch zu schaffen.

„Wir sind keine Fantasten“, sagte Köngens Sportlicher Leiter Joachim Dienelt nach einem turbulenten Osterwochenende, „aber solange wir