Laut Schipke arbeitet das Team daran, wie in der Vergangenheit viele Tore zu schießen, aber endlich weniger einzustecken. Dagegen und ganz in der bisherigen Tendenz erwartet er eine torreiche Partie für beide Seiten. Es geht für die Teams gegen den Abstieg und keines will sich in der Defensive verstecken. „Dass wir so weit nach hinten abfallen, war nicht geplant“, sagt Schipke. Eine Krisensitzung der Teamleitung sollte Abhilfe schaffen. „Das Training ist seitdem konzentrierter, die Spieler zeigen mehr Engagement“, resümiert der Trainer. In dieser Runde stiegen die Sirnauer von einem „Spiel mit langen