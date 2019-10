EsslingenDrei Dinge braucht man für ein Fußballspiel“, sagt Rainer Veit, „eine Heimmannschaft, eine Gastmannschaft und einen Schiedsrichter.“ Nun könnte man anführen, dass es ohne Ball, Tore und möglichst eine Spielfeldbegrenzung auch schwierig wird. Worauf der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Neckar/Fils aber hinauswill: An Fußballern fehlt es nicht, wohl aber an Unparteiischen. Und weil Veit nicht nur ein Mann der Worte, sondern auch der Tat ist, und weil er bei seinem Amtsantritt versprochen hatte, sich um die Angelegenheit zu kümmern, lud er zu einem Runden Tisch zum Thema. In Hardy Wolf, dem Schiedsrichterobmann des Bezirks, hatte er einen