EsslingenDas war eine interessante 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals. Zwar setzten sich die Favoriten durch, allerdings manchmal erst in den Schlussminuten. Am spannendsten machten es die TSG Esslingen und der TSV Deizisau, wobei beide bei jeweils unterklassigen Vereinen antraten. Die Esslinger holten in den letzten Minuten einen 1:4-Rückstand auf und siegten dann doch im Elfmeterschießen beim TSV Schlierbach. Die Deizisauer lagen bis zehn Minuten vor Schluss mit 0:1 zurück und sicherten sich durch einen Kraftakt mit drei späten Toren doch noch den Einzug in die nächste Pokalrunde.

Der Wiederaufsteiger in die Bezirksliga, der FV Plochingen,