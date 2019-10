EsslingenSelbe Paarung, andere Liga, ein hoffentlich anderer Ausgang: Landesligist TSV Köngen ist im Derby am Freitagabend beim 1. FC Frickenhausen zu Gast. Es ist die Neuauflage der Bezirksliga-Begegnung aus dem vergangenen Jahr, die ein unschönes Ende fand.

Landesliga

Derbys sind ohnehin immer brisant. Dieses am Freitagabend (19 Uhr) aber noch einmal besonders. TSV Köngen beim 1. FC Frickenhausen - das gab es am 2. Dezember des vergangenen Jahres in der Bezirksliga schon einmal. Damals war das Spiel in der Nachspielzeit abgebrochen worden. Gastgeber Frickenhausen hatte mit 1:0 geführt, als es in der 96. Minute zu einem Mittelfeld-Gerangel