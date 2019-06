JesingenUm 17.04 Uhr brachen bei den Fußballern des TSV Köngen alle Dämme: Nach einem souveränen 5:1 (4:1)-Sieg im Relegationsfinale gegen den TSV Weilheim machte das Team von Trainer Daniel Rieker nach einjähriger Abstinenz den Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt.

„Das ist einfach nur überragend – wir hatten drei K.-o.-Spiele und haben den Aufstieg über die Relegation geschafft“, freute sich Rieker überwältigt. Die Köngener, die in der Relegation bereits zweimal 120 Minuten plus ein Elfmeterschießen in den Knochen hatten, zeigten gegen überfordert wirkende Weilheimer von Beginn an klare Kante. „Ich bin topzufrieden mit der Mannschaft, jeder