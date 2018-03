Der TSV Denkendorf und das VfB-Syndrom

Der Bezirksligist vergibt im Spiel gegen Rechberghausen „Chancen für zwei Spiele“ - Serien des TV Nellingen und der TSG Esslingen sind gerissen

Esslingen - Gleich zwei Serien sind am vergangenen Spieltag in den regionalen Fußballklassen zu Ende gegangen: Bezirksliga-Tabellenführer TV Nellingen verlor beim 0:1 gegen den VfB Reichenbach nach sechs Siegen in Folge sein erstes Saisonspiel. Zudem unterlag die TSG Esslingen im Spitzenspiel der Kreisliga A dem FV Plochingen mit 1:3 und musste im fünften Spiel die ersten Gegentore hinnehmen.