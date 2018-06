Anzeige

EsslingenDer TSV Denkendorf ist Meister der Fußball-Kreisliga A und spielt damit nächste Saison in der Bezirksliga. Das Team von Trainer Stephan Bender gewann beim Schlusslicht TSV Baltmannsweiler mit 4:0 (2:0). Die SV 1845 Esslingen muss nach der 1:4-Niederlage gegen Odyssia Esslingen den schweren Gang in die Relegation antreten. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den VfB Reichenbach spielt der TV Nellingen II in der nächsten Saison in der Kreisliga B.

Baltmannsweiler – TSV Denkendorf0:4

Denkendorf war von Beginn an dominant und wollte den letzten Sieg zur Meisterschaft unbedingt. Der Tabellenletzte TSV Baltmannsweiler war in allen Bereichen unterlegen und konnte den direkten Aufstieg der Denkendorfer nicht verhindern. Die Tore für Denkendorf erzielten: Mark Driessen (17.), Patrik Demaili (37.), Genti Kukaj (70.) und Felice Franza (85.).

FV Plochingen – TSG Esslingen1:1

Markus Penzkofer vom FV Plochingen erzielte bereits in der dritten Minute den Führungstreffer. Nur vier Minuten später traf der FV Plochingen in Person von Michael Bösler erneut, diesmal jedoch ins eigene Tor. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs gelang es den Gastgebern nicht eine der zahlreichen Torchancen zu nutzen. Der Esslingen Marc Härtle sah in der 60. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Die TSG Esslingen verwaltetet das Unentschieden geschickt bis zum Abpfiff.

Nellingen II – VfB Reichenbach 1:3

In der 8. Minute erzielte Almir Ohran die Führung für den VfB Reichenbach. Ebrima Darboe traf in der 44. Minute zum 2:0. Im direkten Gegenzug erzielte Giuseppe Civetta das Tor zum 1:2-Anschluss. In der 70. Minute hielt Tim Hägele den Foulelfmeter von Mattis Leppert, dadurch kam nochmal Hoffnung für den TVN II auf. Doch Yasin Konyali traf in der 84. Minute zum 3:1-Auswärtserfolg.

SV 1845 Essl. – GFV Odyssia1:4

In der ersten Hälfte der Begegnung zwischen der SV 1845 Esslingen und dem GFV Odeyssia fielen die Tore fast im Minutentakt. In der 13. Minute erzielte Lamin Touray das 1:0 für die Odyssia. Zwei Minuten später erhöhte Xrisantos Memouris auf 2:0. Das 3:0 schoß Dimitrios Plakias in der 17. Minute. Praktisch im Gegenzug verkürzte Christos Kazakis für die SV 1845 auf 1:3 (18.). Zum 4:1 traf Sandokan Hatip in der 36. Minute und erhöhte zwei Minuten vor dem Schlusspfiff auf 5:1.

TSV Wernau – ASV Aichwald1:2

Die Gäste aus Aichwald gingen bereits in der zehnten Minute durch Elias von Kirchbar in Führung. Die Schurwalder behielten im ersten Durchgang die Überhand und erhöhten kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Der TSV Wernau kam besser aus der Kabine und schaffte in der 68. Minute durch Ebrima Ceesay den Anschlusstreffer. Zu mehr sollte es in der Schlussphase aber nicht reichen.

Harthausen – Wendlingen2:1

Einen glücklichen Sieg errang der TSV Harthausen im Spiel gegen Wendlingen. Zu Beginn der ersten Hälfte hatten die Wendlinger deutlich mehr Spielanteile. Dennoch erzielte Mario Martinovic mit einem direkten Freistoß das 1:0 für Harthausen (12.). Weiter spielte der TSV Wendlingen sehr druckvoll und verlangte dem TSV Harthausen alles ab. Wendlingen drängte auf den Ausgleich, der Mario Robert Luna Garcia in der 45. Minute auch gelang. In der 84. Minute war es wieder Martinovic, der zum zweiten Mal einen Freistoß direkt verwandelte und so den glücklichen 2:1-Endstand herstellte.red