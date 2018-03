Hannover - Als sich Jens Lehmann in der Schlussphase der Bundesliga-Begegnung zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart mit Didier Konan Ya anlegte, weil der 96-Stürmer bei einem Freistoß des VfB den Ball nicht schnell genug frei gab, ging ein Raunen durchs Publikum. Nach dem Motto: Es wäre ja auch ungewöhnlich, wenn der Ex-Nationalspieler in diesem Spiel nicht in irgendeiner Form aufgefallen wäre. Doch das war erst der Anfang. Eine Szene in der 81. Minute brachte den 39-Jährigen erst so richtig in Wallung. Ein Balljunge schaffte das Spielgerät auffallend langsam heran und warf es Lehmann dann