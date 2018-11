EsslingenIn Denkendorf steht ein Bezirksliga-Derby an. Deizisau will sich oben festsetzen.

Bezirksliga

„Das Spiel gegen den TV Nellingen ist für uns das Derby mit der größten Brisanz.“ Tim Kurka, spielender Pressewart des TSV Denkendorf, richtet sich am Sonntag (14.30 Uhr) auf eine emotionale Begegnung ein. Nellingens Pressewart Peter Hirma freut sich: „Es ist natürlich Brisanz da, aber auf freundschaftlicher Basis.“ Ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse lässt die Denkendorfer hoffen: Während beim TSV ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen ist, befindet sich Nellingen in einer Krise. Kurka warnt jedoch: „Auch wenn sie in der