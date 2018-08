Der FC Esslingen steigt in den Erwachsenenfußball ein

Mario Palomba wird in der kommenden Saison das neue Team in der Kreisliga B trainieren

Esslingen - Der FC Esslingen macht einen ersten großen Schritt in Richtung Erwachsenenfußball. Wie die Mannschaft aussehen wird, die in der kommenden Saison im Aktivenbereich in der Kreisliga B in den Spielbetrieb einsteigen wird, ist zwar noch unklar. Aber der Trainer dieses Teams steht bereits fest. Er heißt Mario Palomba, ist B-Lizenzinhaber und trainiert aktuell die Bezirksliga-Mannschaft des FV Neuhausen.