OberboihingenIm Relegationsspiel zur Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV Harthausen lief bereits die 113. Minute, als der Denkendorfer Manuel Rapp den Ball halbhoch in den Sechzehnmeterraum zu seinem Teamkollegen Felice Franza spielte und dieser bewies, dass er ein ziemlich feiner Kicker ist: Annahme, Lupfer, Tor. Die Entscheidung. Die Denkendorfer, deren Abstieg in die Kreisliga A eigentlich schon seit gut zwei Wochen festgestanden hatte, gewannen so das erste Relegations-Halbfinale mit 2:1 (1:1, 1:1) und treffen nun am kommenden Samstag (16 Uhr) in Wäschenbeuren auf den Gewinner der Partie TSV Grafenberg gegen FV Vorwärts