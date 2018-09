EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga gewann der TSV Köngen beim Aufsteiger aus Dettingen und ist neuer Tabellenführer. Der TSV Denkendorf war in Nürtingen erfolgreich und fuhr somit den ersten Sieg ein.

FV Nürtingen – TSV Denkendorf 4:6

Der TSV Denkendorf ging früh durch Marc Driessen in Führung (11.). Mikael Guimaraes da Silva glich in der 19. Minute für den FV 09 Nürtingen aus. Dank eines Doppelpacks von Felice Franza (31., 35.) führte der TSV zur Pause mit 3:1. In der 48. Minute erzielte Giorgi Mamaladza den 2:3-Anschlusstreffer. Im direkten Gegenzug traf Tobias Kurz (49.) zum alten