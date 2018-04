EsslingenIn der Fußball-Kreisliga A besiegte der TSV Denkendorf den VfB Reichenbach mit 3:1 und bleibt Tabellenführer. Die Konkurrenten VfB Oberesslingen/Zell (4:1 gegen GFV Odyssia) und der ASV Aichwald (3:2 beim FV Plochingen) bleiben durch ihre Siege am TSV Denkendorf dran. Der TSV Baltmannsweiler kam beim TSV Wendlingen mit 1:5 unter die Räder.

TV Nellingen II – TSV Harthausen 2:4

In der 4. Minute ging der TSV Harthausen durch Slobodan Markovic in Führung. Dauda Wali erzielte in der 23. Minute das 2:0. Nach der Pause erhöhte erneut Wali auf 3:0 (69.). Drei Minute später traf Marco Haas zum