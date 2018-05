EsslingenBäumchen wechsle dich – so könnte das Motto an der Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga-A lauten. Denn beinahe wöchentlich wechselt das Führungstrio aus TSV Denkendorf, ASV Aichwald und VfB Oberesslingen/Zell untereinander die Plätze. Die besten Karten auf den Aufstieg haben nach dem 25. Spieltag nun erneut die Denkendorfer. In der Landesliga wird die Luft für den TSV Köngen immer dünner.

Landesliga

Die Spiele und Wochen vergehen, die Ungewissheit bleibt jedoch bestehen für den TSV Köngen. Fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch fünf ausstehenden Partien lassen zwar noch ein paar Fünkchen Hoffnung erglimmen, so ganz